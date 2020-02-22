أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية في العراق، عمر الوائلي، أنه "سيتم توجيه دعوة لوزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، لزيارة بغداد للوقوف على آخر المستجدات بشأن فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، وذلك على خلفية تفشي الفيروس في مدن إيرانية.
واشار الوائلي في بيان، الى إن "اللجنة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في العراق اتفقت في اجتماعها مع السفير الإيراني في العراق بتوجيه الدعوة لحضور وزير الصحة الإيراني للوقوف على آخر المستجدات الصحية واجراءاتهم المتخذة والمعنية بفيروس كورونا لتتمكن الجنة من اتخاذ قرارات لاحقة وفق المعطيات والمستجدات الصحية".
وكانت وزارة الصحة العراقية، قد اقترحت على الحكومة، وقف حركة تنقل الأفراد مع إيران، بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد في إيران.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول عراقي: سنوجه دعوة لوزير الصحة الإيراني لبحث مستجدات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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