مسؤول عراقي: سنوجه دعوة لوزير الصحة الإيراني لبحث مستجدات كورونا

أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية في ​العراق​، عمر الوائلي، أنه "سيتم توجيه دعوة لوزير الصحة ال​إيران​ي، ​سعيد نمكي​، لزيارة ​بغداد​ للوقوف على آخر المستجدات بشأن ​فيروس كورونا​ الجديد "كوفيد 19"، وذلك على خلفية تفشي الفيروس في مدن إيرانية.

واشار الوائلي في بيان، الى إن "اللجنة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في العراق اتفقت في اجتماعها مع ​السفير الإيراني​ في العراق بتوجيه الدعوة لحضور وزير الصحة الإيراني للوقوف على آخر المستجدات الصحية واجراءاتهم المتخذة والمعنية بفيروس كورونا لتتمكن الجنة من اتخاذ قرارات لاحقة وفق المعطيات والمستجدات الصحية".

وكانت ​وزارة الصحة العراقية​، قد اقترحت على ​الحكومة​، وقف حركة تنقل الأفراد مع إيران، بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد في إيران.