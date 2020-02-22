عزل آلاف الأشخاص في كاليفورنيا خوفًا من تفشي كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

قررت ولاية كاليفورنيا عزل آلاف الأشخاص خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد، في وقت اتخذت السلطات الفيدرالية إجراءات إضافية في مواجهة المرض الذي يُخشى أن يتحول إلى وباء.

وقالت إدارة الصحة العامة في كاليفورنيا، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت، "إن 7600 شخص عادوا إلى الولاية بعد زيارة الصين أثناء تفشي الفيروس المستجد، طلب منهم عزل أنفسهم في منازلهم هذا الشهر، بينما يحاول مسؤولو الصحة وقف انتشار الفيروس"، موضحة أن الأشخاص عادوا إلى الولايات المتحدة في 2 فبراير أو بعد ذلك، وطلب منهم مراقبة صحتهم، والبقاء في المنزل، والحد من التفاعلات مع الآخرين.

يشار إلى أن الأمريكيين العائدين من مدينة ووهان بؤرة المرض بوسط الصين، تمت إعادتهم في رحلات مستأجرة وحجروا في قواعد عسكرية، وتقوم الولايات المتحدة بنقل المسافرين من الصين إلى أراضيها عبر 11 مطارا، بما في ذلك مطار سان فرانسيسكو الدولي، لضمان حصولهم على الفحص الطبي والرعاية الطبية.