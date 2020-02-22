محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو - (د ب أ):
أكدت اليابان، اليوم السبت، زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البلاد إلى 750 حالة، بينها أكثر من 630 إصابة على متن السفينة السياحية "دياموند برنسيس".
وقال مسؤولون محليون، إنه جرى تأكيد 8 حالات إصابة جديدة بالفيروس في جزيرة "هوكايدو"، بجنوب اليابان، مما زاد عدد الإصابات إجمالا في البلاد إلى 755 حالة، توفى منها ثلاثة أشخاص.
كانت هذه تفاصيل خبر اليابان: 8إصابات جديدة بفيروس كورونا والعدد يرتفع إلى 755 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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