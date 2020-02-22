اليابان: 8إصابات جديدة بفيروس كورونا والعدد يرتفع إلى 755 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو - (د ب أ):

أكدت اليابان، اليوم السبت، زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البلاد إلى 750 حالة، بينها أكثر من 630 إصابة على متن السفينة السياحية "دياموند برنسيس".

وقال مسؤولون محليون، إنه جرى تأكيد 8 حالات إصابة جديدة بالفيروس في جزيرة "هوكايدو"، بجنوب اليابان، مما زاد عدد الإصابات إجمالا في البلاد إلى 755 حالة، توفى منها ثلاثة أشخاص.​