احتياطيات تريليونية.. أبرز 10 حقائق عن حقل الجافورة السعودي

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 فبراير 2020 09:08 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

اطلعت اللجنة العُليا للمواد الهيدروكربونية في السعودية برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء على خطط تطوير حقل الجافورة العملاق في المنطقة الشرقية.

ومن المنتظر أن يؤدي تطوير حقل الجافورة إلى تدشين دخول السعودية عصر الغاز باحتياطيات تريليونية.

أهم 10 حقائق عن حقل الجافورة:

1- يعتبر أكبر حقل للغاز غير المصاحب غير التقليدي يتم اكتشافه في المملكة.

2- يبلغ طوله 170 كيلومتراً وعرضه 100 كيلومتر.

3- يقدر حجم موارد الغاز في مكمنه بنحو 200 تريليون قدم مكعبة من الغاز الرطب الذي يحتوي على سوائل الغاز في الصناعات البتروكيماوية والمكثفات ذات القيمة العالية.

4- تطوير الحقل، بحجم استثمارات تصل إلى 110 مليارات دولار أو ما يعادل 412 مليار ريال.

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5- ستؤدي مراحل تطويره إلى تزايد إنتاج الحقل من الغاز تدريجياً ليصل في حال اكتمال تطويره إلى 2.2 تريليون قدم مكعبة عام 2036 تمثل نحو 25% من الإنتاج الحالي.

6- بسبب خاصية الحقل سيكون قادراً على إنتاج نحو 130 ألف برميل يومياً من الإيثان تمثل نحو 40% من الإنتاج الحالي، ونحو 500 ألف برميل يومياً من سوائل الغاز والمكثفات اللازمة للصناعات البتروكيماوية تمثل نحو 34% من الإنتاج الحالي.

7- تطوير الحقل سيحقق طوال 22 عاماً من بداية تطويره دخلاً صافياً للحكومة بنحو 8.6 مليار دولار سنوياً أو 32 مليار ريال.

8- يرفد الناتج المحلي الإجمالي بما يقدر بـ 20 مليار دولار (75 مليار ريال) سنوياً.

9- سيؤدي إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين في عدد من القطاعات.

10- سيجعل السعودية أحد أهم منتجي الغاز في العالم ليضاف إلى مركزها كأهم منتج للبترول.