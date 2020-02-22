كورونا القاتل يواصل حصد المزيد من الضحايا

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أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، السبت، تسجيل 109 حالة وفاة جديدة من جراء فيروس كورونا المستجد في الصين، ما يرفع الحصيلة إلى 2345 ضحية.

وتم الإبلاغ عن 397 إصابة جديدة في جميع أرجاء البلاد، أي أقل من الإصابات الـ900 التي تم الإبلاغ عنها رسميا الجمعة، ما يجعل العدد الاجمالي للإصابات يصل إلى نحو 76 ألف حالة في الصين.

ويأتي ذلك بعد إعلان وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، الجمعة، أن مريضا في مدينة بادوا بشمال إيطاليا توفي بعد إصابته بفيروس كورونا ليصبح أول إيطالي يتوفى نتيجة هذا الفيروس.

وكانت السلطات الصينية أعلنت، الخميس، أنها غيرت مجددا الطريقة المعتمدة في إحصاء المصابين، بحيث باتت تشمل حصرا لأولئك الذين تؤكد الفحوصات المخبرية أنهم مصابون بفيروس كورونا.

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وهذه الطريقة كانت معتمدة أساساً في إحصاء المصابين في مقاطعة هوبي قبل أن تتخلى عنها السلطات الأسبوع الماضي لصالح الفحص السريري، في قرار لم يصمد سوى 8 أيام إذ تسبب بفوضى على صعيد الأرقام المنشورة عن أعداد المصابين.

وفرضت السلطات الصينية في 23 يناير حجراً على ووهان البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، وأغلقت سائر أنحاء مقاطعة هوبي في الأيام التي تلت.