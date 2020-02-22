كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة مسئول ايراني بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم السبت، إصابة مسؤول بفيروس كورونا، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وبحسب التلفزيون الإيراني، أنه تم نقل مرتضى الرحمن زاده، عمدة الحي 13 من العاصمة طهران، إلى المستشفى عقب ظهور أعراض فيروس كورونا يوم الجمعة.

وامتد فيروس كورونا، الذي نشأ في الصين، إلى عدد متزايد من البلدان، وقد تم الإبلاغ عنه الآن في العديد من المدن الإيرانية، وتوفي بسببه أربعة أشخاص في إيران.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام يابانية، يوم الخميس، وفاة اثنين من كبار السن من سفينة كروز دايموند برينسيز المحجوزة قبالة يوكوهاما، أكبر تجمع للعدوى خارج البر الرئيسي للصين، مع وجود أكثر من 620 حالة.

كما قال مسؤولون إيرانيون، إنه توفي شخصين بسبب المرض في إيران يوم الأربعاء مما رفع عدد القتلى خارج الصين القارية الى ثمانية. إذا تم تأكيد الوفيات المبلغ عنها على متن سفينة الحجر الصحي، فإن عدد القتلى خارج البر الرئيسي للصين سيصل إلى 10، حسب حصيلة رويترز بناءً على بيانات رسمية.

