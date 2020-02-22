استثمار جديد بالمغرب للرائد العالمي TE Connectivity.. توقيع اتفاقية

وقع وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، حفيظ العلمي، ونائب الرئيس الأول لأنشطة السيارات بشركة “TE Connectivity”، ماتياس ليشنير، على اتفاق استثماري لإحداث مصنع جديد للشركة في المغرب.

وأوضح بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن هذا الاتفاق يتعلق بإحداث مصنع جديد لهذه الشركة في “مدينة السيارات طنجة” لإنتاج الموصلات الكهربائية الموجهة لقطاع السيارات.

وأبرز البلاغ أن المشروع، الذي يُدرج في إطار تطوير “الرائد العالمي” في أنظمة التوصيل الخاصة بقطاعي السيارات والطيران بالمغرب، يمثل استثمارا بقيمة 147.25 مليون درهم؛ سيمكن من إحداث 500 منصب شغل مباشر جديد.

ويعد هذا المشروع الرابع لشركة ”TE Connectivity” التي تنجزه في إطار مخطط تسريع التنمية الصناعية، إذ أنشأت الشركة سنة 2016 مصنعين أحدهما خاص بإنتاج الموصلات الكهربائية والآخر لحقن أنظمة التوصيل. وفي 2017، أنشئ مصنع ثالث خاص بصب وتجميع الموصلات الكهربائية الخاصة بعربات الوزن الثقيل.