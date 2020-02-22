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شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثية تستهدف مقر منظمة الصليب الأحمر بالدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل
السبت 22 فبراير 2020
استهدفت مليشيات الحوثي الإرهابية مقر إقامة منظمة الصليب الاحمر والمنظمات الدولية في منطقة غليفقة في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة.
وقالت مصادر محلية في الدريهمي، إن المنتزه الذي يعتبر مقر إقامة المنظمات الدولية والتي تتواجد فيه حالياً منظمة الصليب الأحمر الدولي تعرض لقصف مدفعي من قبل مليشيات الحوثي.
وأضافت المصادر أن المليشيات قصفت مقر منظمة الصليب الأحمر التي تقوم بتوزيع المواد الغذائية والإغاثية على النازحين في الدريهمي ب 20 قذيفة مدفعية.
وتواصل مليشيات الحوثي عملية التنكيل بالمنظمات الدولية ومحاربتها ومنعها من القيام باعمالها الانسانية بالإضافة إلى قيامها بنهب وبيع المساعدات الإغاثية.
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