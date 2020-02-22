شكرا لقرائتكم خبر عن ”مسام” يؤكد تفكيك وتفجير 1500 من الألغام والقذائف والصواريخ والعبوات الحوثية والان مع التفاصيل

السبت 22 فبراير 2020 أتلفت الفرق الهندسية العاملة في المشروع السعودي لنزع الألغام "مسام" كمية كبيرة من الألغام والمتفجرات التي خلفتها مليشيات الحوثي في مناطق بالساحل الغربي قبل دحرها منها.

وفككت وفجرت الفرق الهندسية 1500 من الألغام والقذائف وصواريخ الفولجا والعبوات الناسفة والألغام كانت خلفتها مليشيات الحوثي في الطرقات والمزارع والأحياء السكنية. Advertisements وقامت الفرق الهندسية بعملية نقل الألغام والمتفجرات بعد تفكيكها ثم تفجيرها مكان التفجير في منطقة الكدحة التابعة لمديرية باب المندب. يشار إلى أن مشروع مسام لنزع الألغام أعلن الأسبوع الماضي أنه منذ انطلاق المشروع تمكن من تنفيذ 59 عملية إتلاف وتفجير الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيات الحوثي في اليمن.

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