قائد خفر السواحل يكشف تفاصيل إحباط مخطط إرهابي حوثي بالحديدة 

السبت 22 فبراير 2020

كشف قائد قوات خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر العقيد الركن عبد الجبار الزحزوح، عن تفاصيل إحباط مخطط إرهابي بحري واسع وضبط شحنة جديدة من المواد المهربة زنة 200 طن تستخدم في صناعة المواد المتفجرة كانت في طريقها للمليشيات الحوثية التابعة لإيران.



وقال الزحزوح في تصريح لوسائل الإعلام إن "خفر السواحل" ضبطت ، الخميس 20 فبراير، مركبا بحريا ( زعيمة) على متنه سماد اليوريا كانت تبحر باتجاه ميناء الحديدة الذي لا يزال تحت سيطرة المليشيات التابعة لإيران، مشيرا إلى أن التحقيقات مستمرة مع طاقمه.

وأضاف الزحزوح أن التحقيقات الأولية مع طاقم المركب وعددهم ثلاثة محتجزين مع المضبوطات لدى خفر السواحل تؤكد أن الشحنة كانت في طريقها للمليشيات.

ولفت الزحزوح أن عملية ضبط الشحنة تأتي بعد 5 أيام من إحباط مخطط إرهابي واسع من قبل المليشيات الحوثية.

Advertisements

وقال إن خفر السواحل اشتبهت قبل أيام بمركب بحري - زعيمة- يرافقه زورقان وعند التفتيش تم العثور على 150 دبة بترول سعة 20 لتراً وجهازي اتصالات "ثريا" و8 ماجلان و11 تلفون جوال.. وخلال التحقيقات مع طاقمه المحتجز لدى خفر السواحل اتضح أنها مرتبطة بمخطط إرهابي.

وتطرق الزحزوح إلى مدى إمكانيات خفر السواحل وانتشارها منذ إعادة تأهيلها العام الفائت قائلا: خفر السواحل تقوم بواجباتها ومسؤولياتها على أكمل وجه، وهي منتشرة على نطاق البحر الأحمر من باب المندب جنوبا إلى ميدي شمالا.

وأضاف: قواتنا تتواجد في جميع المناطق الساحلية المحررة بما فيها ميدي والجزر، وتقوم بالدوريات البحرية لحماية وتأمين السواحل ومضيق باب المندب والملاحة الدولية .

وأكد الزحزوح أن "خفر السواحل" ضبطت في الأشهر الماضية عدة شحنات من المواد المهربة، مشددا أنه لا مكان للفساد والتخريب وسيتم العمل على ضبط كافة المواد المهربة بشتى أنواعها أسلحة وأسمدة محرمة ومخدرات.

يشار إلى أن قوات خفر السواحل ضبطت أواخر العام الفائت شحنة كبيرة من سماد اليوريا كانت في طريقها للمليشيات الحوثية.