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مخطط وتحشيد حوثي لاختراق جبهات قعطبة في الضالع عبر باب غلق

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 22 فبراير 2020

أكدت مصادر محلية وجود تحشيدات يقوم بها المشرف الحوثي في قطاع عزلة الأعشور، والمسؤول السابق عن عمليات التجنيد بمديرية القفر، محافظة إب، تمهيداً لزحف واسع نحو مدينة قعطبة، شمالي الضالع.

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وأوضحت المصادر أن عمليات تنسيق مشترك تتم بين المشرف الحوثي في قطاع عزلة الاعشور، بمديرية قعطبة، المدعو "أبو حسن القحيف"، والقيادي المتحوث "أبو فارس سمنان القفري"، يتم خلالها تحشيد عناصر متحوثة يدفع بها الأخير عبر منطقة القفر، نحو جبهة باب غلق، شمالي الفاخر، على الحد الشمالي الغربي لمدينة قعطبة، عاصمة المديرية.

وتنوي المليشيا اختراق جبهات غربي قعطبة عبر جبهة باب غلق، للتقدم نحو المدينة التي تُحاط ببيئة حاضنة للعناصر السلالية في قرى حمر بعددها السبع شمالاً، ومعزوب عامر غرباً، وشليل جنوب غرب، خصوصًا بعد أن فشلت عشرات المحاولات للمليشيا في التقدم عبر جبهتي الجب وبتار الاستراتيجيتين.

وأشارت المصادر إلى أن قيادات المليشيا أوكلت مهمة التجنيد والتحشيد في جبهة شمال الفاخر للقيادي "القحيف"، الذي سبق له تولي ذات المهمة في مديرية القفر، شمالي محافظة إب، قبل أن يتم نقله إلى قطاع الأعشور بالضالع.

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