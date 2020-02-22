شكرا لقرائتكم خبر عن الحديدة.. احتراق منزل مواطن في حيس جراء قصف حوثي والان مع التفاصيل

السبت 22 فبراير 2020 واصلت مليشيات الحوثي الإجرامية استهداف الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة في إطار خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية.

وقالت مصادر محلية في حيس أن مليشيات الحوثي استهدفت الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في قرية دار ناجي بمديرية حيس مستخدمة الأسلحة المتوسطة منها سلاح 14.5 بشكل هستري. Advertisements وأضافت المصادر أن استهداف المليشيات أدى إلى إحتراق منزل مواطن أثناء اختراق رصاص المليشيات عشش المنزل مما تسبب بنشوب حريق التهم المنزل بأكمله. وتواصل مليشيات الحوثي أعمالها الإجرامية والتنكيل بالمواطنين الابرياء باستهداف وقصف منازلهم وتشريدهم منها ضمن سلسلة جرائمها الإنسانية بحق المدنيين الأبرياء في محافظة الحديدة.

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