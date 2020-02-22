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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير إيراني يؤكد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 750 والان مع التفاصيل
السبت 22 فبراير 2020
أكدت وسائل إعلام تركية، الجمعة 21 فبراير (شباط)، أن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، قال إن نظيره الإيراني أبلغه، خلال اتصال هاتفي، بأن عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا في بلاده، حتى الآن، وصلت إلى 758 حالة.
يأتي هذا التصريح بعدما أعلن مدير إدارة العلاقات العامة التابعة لوزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهان بور، اليوم الجمعة، عن تأكيد إصابة 13 شخصًا آخر بفيروس كورونا.
وفي تصريح أدلى به لقناة "تي آر تي" التركية، قال فخر الدين قوجة: "خلال المباحثات التي أجريتها مع نظيري الإيراني، سعيد نمكي، أعلن الأخير أن عدد الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس في بلاده، حتى الآن، وصلت إلى 758 حالة، وأن عدد الإصابات المؤكدة بلغ 18 مصابًا، بالإضافة إلى وفاة 5 أشخاص".
وأعلن وزير الصحة التركي عن وقوف بلاده إلى جانب الشعب الإيراني لمواجهة هذا الفيروس.
الى ذلك أعلنت عضوة اللجنة الوطنية للأمراض المعدية بوزارة الصحة الإيرانية، مينو محرز، الجمعة، أنه من المحتمل أن يكون فيروس كورونا قد انتقل من العمال الصينيين الذين كانوا يعملون في مدينة قم.
وأضافت محرز، خلال تصريح أدلت به لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا): "على كل حال، بدأ وباء فيروس كورونا بالانتشار في البلاد، ونظرًا لإصابة عدد من الأشخاص بفيروس كورونا في مدينة قم، ممن ليست لهم علاقة ولا تواصل مع صينيين، يتضح لنا أن الفيروس الجديد انتشر في البلاد، وقد يكون مصدره من عمال صينيين كانوا يعملون في المدينة".
وقالت محرز إن فيروس كورونا انتشر في البلاد وأصاب الأشخاص الذين تم تحديدهم مؤخرًا، ولأن هؤلاء الأشخاص كانوا أكثر ضعفًا فقد تم نقلهم إلى المستشفى.
تأتي تصريحات هذه المسؤولة بوزارة الصحة الإيرانية بعدما أعلنت الوزارة، أمس الخميس، أن مصدر كورونا ليس واضحًا.
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