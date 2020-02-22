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شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن الإمارات اليوم السبت والان مع التفاصيل
السبت 22 فبراير 2020
قال المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، في نشرته اليومية، إن الطقس في الإمارات، اليوم السبت، من المتوقع أن يكون غائما جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والشرقية نهاراً، مشيرا إلى زيادة الرطوبة النسبية ليلا وفي الساعات الأولى من صباح الأحد، مع فرصة لتشكل الضباب على بعض المناطق الساحلية والداخلية. والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وبحسب المركز، يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط، وسيحدث المد الأول عند الساعة 12:20، والثاني عند الساعة 02:20، والجزر الأول عند الساعة 19:29، والثاني عند الساعة 06:44.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط، وسيحدث المد الأول عند الساعة 08:48، والثاني عند الساعة 22:12، والجزر الأول عند الساعة 15:28، والثاني عند الساعة 04:15.
درجات الحرارة:
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم:
أبو ظبي 28 16 90 35
دبي 29 20 90 30
الشارقة 29 17 90 30
عجمان 28 20 85 35
أم القيوين 28 17 90 35
رأس الخيمة 27 17 85 40
الفجيرة 27 19 80 30
العين 30 20 70 20
ليوا 29 16 95 35
الرويس 27 16 85 45
السلع 27 15 80 40
دلما 26 18 75 45
طنب الكبرى 25 18 80 50
طنب الصغرى 25 18 80 50
أبو موسى 25 18 80 55
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