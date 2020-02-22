شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسي يشن هجوماً حاداً على حزب الإصلاح والان مع التفاصيل

السبت 22 فبراير 2020 هاجم المحلل السياسي السعودي فهد ديباجي، حزب الإصلاح، مشيرًا إلى أن قيادات ذلك الحزب خانوا التحالف العربي من أجل مصالحهم المالية والخاصة.

وقال في تغريدة عبر "تويتر": "التاريخ والحجر والشجر والبشر أن حزب الإصلاح وبعض قبائل الشمال اليمني تقاعسوا في أداء واجبهم الوطني اتجاه اليمن وتحريره، بل ساهموا في خيانة التحالف والهجوم عليه رغم سعيه الحثيث في تحرير بلادهم، من أجل مصالح خاصة ومالية وأيدلوجية ونتيجة ضيق أفق سياسي واستراتيجي".

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