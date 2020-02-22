اليمن.. "شاكر بنش" يختتم أعمال ورشة عمل حول الإلمام بالقانون البحري والجو تجاري

السبت 22 فبراير 2020

أختتمت في المكلا أعمال ورشة العمل حول( الإلمام بالقانون البحري والجو تجاري) التي نظمتها مؤسسة دعم التوجه المدني الديقراطي "مدى"، ضمن مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية، بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" أمس الخميس الموافق ٢٠٢٠/٢/٢٠م، بحضور القاضي "شاكر محفوظ بنش" رئيس النيابة العامة بحضرموت والعميد "منير كرامة التميمي" المدير العام لإدارة الأمن والشرطة بحضرموت.



وقدمت في الورشة ثلاث أرواق عمل لكل من: أ. د محمد عبد القادر الحاج و القاضي عبدالله صالح بن مخاشن تطرقت لأحكام الملاحة التجارية البحرية والجوية ودور الجهات المعنية في تطبيقها ومدى التوافق بين التشريعات الوطنية في المجال البحري والجو التجاري والاتفاقيات الدولية.

وخلال الروشة قُسّم المشاركون إلى مجموعات عمل تمارين لنماذج قضايا في الملاحة البحرية و الجوية التجارية والعمل على طرح المقترحات والتوصيات التي من الممكن أن تساهم في تطوير القانون في مجال الملاحة البحرية و الجوية التجارية.

وفي كلمة الاختتام لأعمال الورشة أكّد العميد "منير التميمي" المدير العام لإدارة الأمن والشرطة بساحل حضرموت على أهمية إقامة مثل هذه الورش النوعية التي تساعد على تعزيز المعارف القانونية لكوادر القضاء و الأمن و الجهات المختص و مؤسسات المجتمع المدني المعنية، والمساهمة في تطبيق القوانين النافذة وخلق وعي مجتمعي بهذا المجال.

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ودعى العميد "التميمي" المشاركين بالورشة إلى الاستفادة من مخرجاتها وتطبيق ما تلقوه من معارف ومعلومات في مجال عملهم على الواقع.

الجدير بالذكر أن الورشة استهدفت على مدى ثلاثة أيام متتالية إلى إكساب 25 مشاركاً ومشاركة من قضاة المحاكم والنيابات ورجال الأمن والشرطة والشؤون القانونية في مكاتب الوزارات المختصة ومنظمات المجتمع المدني والشؤون البحرية في ساحل حضرموت العديد من المعارف والمعلومات.