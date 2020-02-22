إصابة مسؤول إيراني بفيروس 'كورونا'

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، السبت، إصابة "مسؤول" بفيروس "كورونا" المستجد، وسط مخاوف بأن يكون المرض قد انتشر في أنحاء واسعة من البلاد.

ولم تكشف وسائل الإعلام المحلية هوية المسؤول أو حالته الصحية.

أعلنت السلطات الصحية في إيران امس الجمعة، عن وفاة شخصين آخرين بسبب الفيروس الجديد الذي ظهر في الصين، وقالت إن حالتي الوفاة كانتا من بين 13 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس في إيران.

Advertisements

وبعد أن أبلغت السلطات عن وفاة شخصين في وقت سابق من هذا الأسبوع، فإن عدد القتلى من جراء فيروس "كورونا" المستجد يبلغ 4 في إيران.

وحتى الآن، تم تأكيد 18 حالة في إيران، بما في ذلك الحالات الأربع التي توفيت.