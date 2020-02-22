وزير الخارجية الأمريكي محذراً النظام الإيراني: ستواصل دفع ثمن تمويلها للإرهاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

حذر مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي النظام الإيراني، مؤكداً أنه يجب على طهران أن تتصرف كدولة طبيعية، وإلا ستواصل دفع ثمن تمويلها للإرهاب.



وأثنى بومبيو في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، بإعادة فرض مجموعة العمل المالي، منظمة دولية مقرها باريس (فاتف)، العقوبات على إيران لحماية العالم من تهديداتها الإرهابية.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أنه يجب أن تتصرف إيران كدولة طبيعية أو أنها ستواصل دفع ثمن تمويلها للإرهاب.

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والجمعة، أعادت منظمة "مجموعة العمل المالي" (فاتف) فرض كل العقوبات على إيران، معتبرة أنها لم تتخذ الإجراءات المنتظرة ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت المنظمة، في بيان، في ختام اجتماع في باريس "نظراً لعدم تطبيق اتفاقية باليرمو لمكافحة الإجرام المنظم العابر للحدود طبقاً لمعاييرنا"، قررت الهيئة "إلغاء تعليق كل العقوبات وتدعو الدول الأعضاء إلى تطبيقها بفاعلية".

وكانت "فاتف" المنظمة الحكومية التي أنشئت في عام 1989، علقت العقوبات مؤقتاً في 2016 لمنح إيران الوقت للامتثال للمعايير الدولية.

وتضم اللائحة السوداء للمنظمة الدولية كوريا الشمالية وإيران.