حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن الإمارات اليوم السبت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020

متابعات_السعودية نيوز

قال المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، في نشرته اليومية، إن الطقس في الإمارات، اليوم السبت، من المتوقع أن يكون غائما جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والشرقية نهاراً، مشيرا إلى زيادة الرطوبة النسبية ليلا وفي الساعات الأولى من صباح الأحد، مع فرصة لتشكل الضباب على بعض المناطق الساحلية والداخلية. والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.



وبحسب المركز، يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط، وسيحدث المد الأول عند الساعة 12:20، والثاني عند الساعة 02:20، والجزر الأول عند الساعة 19:29، والثاني عند الساعة 06:44.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط، وسيحدث المد الأول عند الساعة 08:48، والثاني عند الساعة 22:12، والجزر الأول عند الساعة 15:28، والثاني عند الساعة 04:15.

درجات الحرارة:

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم:

أبو ظبي 28 16 90 35

دبي 29 20 90 30

الشارقة 29 17 90 30

عجمان 28 20 85 35

Advertisements

أم القيوين 28 17 90 35

رأس الخيمة 27 17 85 40

الفجيرة 27 19 80 30

العين 30 20 70 20

ليوا 29 16 95 35

الرويس 27 16 85 45

السلع 27 15 80 40

دلما 26 18 75 45

طنب الكبرى 25 18 80 50

طنب الصغرى 25 18 80 50

أبو موسى 25 18 80 55