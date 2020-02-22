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حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن الإمارات اليوم السبت

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن الإمارات اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020

حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن الإمارات اليوم السبت

متابعات_ نيوز

قال المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، في نشرته اليومية، إن الطقس في الإمارات، اليوم السبت، من المتوقع أن يكون غائما جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والشرقية نهاراً، مشيرا إلى زيادة الرطوبة النسبية ليلا وفي الساعات الأولى من صباح الأحد، مع فرصة لتشكل الضباب على بعض المناطق الساحلية والداخلية. والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

 

وبحسب المركز، يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط، وسيحدث المد الأول عند الساعة 12:20، والثاني عند الساعة 02:20، والجزر الأول عند الساعة 19:29، والثاني عند الساعة 06:44.

 

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط، وسيحدث المد الأول عند الساعة 08:48، والثاني عند الساعة 22:12، والجزر الأول عند الساعة 15:28، والثاني عند الساعة 04:15.

 

 

 

درجات الحرارة:

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم:

 

أبو ظبي 28 16 90 35

 

دبي 29 20 90 30

 

الشارقة 29 17 90 30

 

عجمان 28 20 85 35

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أم القيوين 28 17 90 35

 

رأس الخيمة 27 17 85 40

 

الفجيرة 27 19 80 30

 

العين 30 20 70 20

 

ليوا 29 16 95 35

 

الرويس 27 16 85 45

 

السلع 27 15 80 40

 

دلما 26 18 75 45

 

طنب الكبرى 25 18 80 50

 

طنب الصغرى 25 18 80 50

 

أبو موسى 25 18 80 55

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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