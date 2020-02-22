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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "كورونا" يحصد مزيدا من أرواح الصينيين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم السبت إن بر الصين الرئيسي سجل 397 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد_19) يوم الجمعة انخفاضا من 889 حالة يوم الخميس.
وبهذا يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيسي إلى 76288 حالة حتى الآن.
وكان عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في بر الصين الرئيسي قد وصل إلى 2345 حالة حتى نهاية يوم الجمعة.
وسجل إقليم هوبي بوسط البلاد، بؤرة تفشي الفيروس، 106 حالات وفاة جديدة في حين توفي 90 شخصا في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.
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