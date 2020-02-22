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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - النيجر تثأر بقتل ١٢٠ إرهابيا في عملية عسكرية مع فرنسا
السبت 22 فبراير 2020
الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع في النيجر، الجمعة، في بيان أن عملية عسكرية مشتركة مع القوات الفرنسية في جنوب غرب البلاد أدت إلى مقتل 120 "إرهابيا" ومصادرة سيارات ومعدات لصنع العبوات المتفجرة.
وقال البيان إنه بدءا من 20 فبراير/شباط "تم تحييد 120 إرهابيا" في العملية في منطقة تيلابيري بالقرب من الحدود مع مالي وبوركينا فاسو، مضيفا أنه لم تسجل أي إصابات في صفوف الجنود النيجريين أو الفرنسيين.
وأشاد وزير الدفاع ايسوفو كاتامبي بـ"التعاون في المعركة ضد الإرهاب"، وفق البيان.
وكانت السلطات في منطقة تيلابيري المضطربة شددت من الإجراءات الأمنية وأغلقت الأسواق وحظرت قيادة الدراجات النارية بعد هجمات لجماعات إرهابية في شهري ديسمبر ويناير أدت الى مقتل 174 جنديا من النيجر.
وتكافح النيجر منذ عام 2015 ضد موجة هجمات إرهابية قرب الحدود مع مالي وبوركينا فاسو غربا، ما فاقم الحاجات في تيلابيري ومناطق تاهوا، حيث نزح نحو 78 ألف شخص.
وأعلنت فرنسا هذا العام أنها ستعزز وجودها العسكري في مناطق غرب أفريقيا المضطربة، من خلال إرسال 600 جندي لينضموا إلى 4,500 موجودين حاليا في إطار عمليتها العسكرية هناك.
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