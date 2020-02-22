كشفت صحيفة "ميلتري تايمز" ان "الولايات المتحدة قد تكون فقدت ما قيمته حوالي 715 مليون دولار من الأسلحة التي كانت تمد حلفاءها في سوريا بها وقد يكون بعضها مسروقا"، مشيرة الى ان "ثمة أسباب أخرى وراء فقدان بعض الأسلحة التي تم تقديمها إلى حلفاء الولايات المتحدة في سوريا فمثلا، وضع أكثر من 4 آلاف قطعة سلاح منها المدافع الرشاشة، في الحاويات غير المحمية وهو ما تسبب في إتلافها".
ورأت انه "ليس مستبعدا أن يكون مسلحون آخرون استولوا على بعضها حين اقتحموا مستودعات تحوي أسلحة المسلحين الذين تدعمهم الولايات المتحدة".
كانت هذه تفاصيل خبر " ميلتري تايمز": أميركا تفقد آلاف قطع السلاح في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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