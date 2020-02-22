" ميلتري تايمز": أميركا تفقد آلاف قطع السلاح في سوريا

كشفت صحيفة "ميلتري ​تايمز​" ان "​الولايات المتحدة​ قد تكون فقدت ما قيمته حوالي 715 مليون ​دولار​ من الأسلحة التي كانت تمد حلفاءها في ​سوريا​ بها وقد يكون بعضها مسروقا"، مشيرة الى ان "ثمة أسباب أخرى وراء فقدان بعض الأسلحة التي تم تقديمها إلى حلفاء الولايات المتحدة في سوريا فمثلا، وضع أكثر من 4 آلاف قطعة سلاح منها المدافع الرشاشة، في الحاويات غير المحمية وهو ما تسبب في إتلافها".

ورأت انه "ليس مستبعدا أن يكون مسلحون آخرون استولوا على بعضها حين اقتحموا مستودعات تحوي أسلحة المسلحين الذين تدعمهم الولايات المتحدة".