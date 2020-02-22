روسيا تخطط لإطلاق أول قمر صناعي لمراقبة المناخ والبيئة

لفت مصدر في صناعة ​الصواريخ​ والفضاء الروسية الى أنه "من المخطط إطلاق أول قمر صناعي من نوع "أرتيكا- إم" لمراقبة المناخ و​البيئة​ في منطقة ​القطب الشمالي​ من قاعدة "بايكونور" الفضائية في كانون الأول 2020".

واشار المصدر لوكالة "​سبوتنيك​" الى انه "من المقرر إطلاق الصاروخ الحامل "سويوز-2.1 بي" وعلى متنه ​القمر​ الاصطناعي الأول"أرتيكا- إم " بتاريخ 9 كانون الاول".

ولم تعلق الجهات الرسمية في ​وكالة الفضاء الروسية​ "روسكوسموس" على الخبر.

وكانت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" قد أعلنت في وقت سابق عن تأخير حاصل بإطلاق قمر صناعي من نوع "أرتيكا- إم".