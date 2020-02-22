روسيا تخطط لإطلاق أول قمر صناعي لمراقبة المناخ والبيئة

لفت مصدر في صناعة الصواريخ والفضاء الروسية الى أنه "من المخطط إطلاق أول قمر صناعي من نوع "أرتيكا- إم" لمراقبة المناخ والبيئة في منطقة القطب الشمالي من قاعدة "بايكونور" الفضائية في كانون الأول 2020".
واشار المصدر لوكالة "سبوتنيك" الى انه "من المقرر إطلاق الصاروخ الحامل "سويوز-2.1 بي" وعلى متنه القمر الاصطناعي الأول"أرتيكا- إم " بتاريخ 9 كانون الاول".
ولم تعلق الجهات الرسمية في وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" على الخبر.
وكانت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" قد أعلنت في وقت سابق عن تأخير حاصل بإطلاق قمر صناعي من نوع "أرتيكا- إم".
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