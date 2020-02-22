وزارة الدفاع بالنيجر: مقتل 120 ارهابيا في عملية عسكرية مشتركة مع قوات فرنسا

أعلنت وزارة الدفاع في النيجر أن عملية عسكرية مشتركة مع القوات الفرنسية في منطقة تيلابيري بالقرب من الحدود مع مالي وبوركينا فاسو أدت إلى مقتل 120 "إرهابيا" ومصادرة سيارات ومعدات لصنع العبوات المتفجرة، موضحة انه لم تسجل أي إصابات في صفوف الجنود النيجريين أو الفرنسيين.
وكانت السلطات في منطقة تيلابيري المضطربة قد شددت من الإجراءات الأمنية وأغلقت الأسواق وحظرت قيادة الدراجات النارية بعد هجمات لجماعات متشددة في شهري كانون الأول والثاني أدت إلى مقتل 174 جنديا من النيجر.
كما أعلنت فرنسا هذا العام أنها ستعزز وجودها العسكري في مناطق غرب أفريقيا المضطربة من خلال إرسال 600 جندي لينضموا إلى 4500 موجودين حاليا في إطار عمليتها العسكرية هناك.
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