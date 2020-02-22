الاتحاد الأوروبي يفشل في الاتفاق على الميزانية للسنوات 2021-2027

فشلت القمة الطارئة للاتحاد الأوروبي في التوافق على الميزانية طويلة الأمد للاتحاد للفترة الممتدة بين عامي 2021 و2027.

وأوضح رئيس ​المجلس الأوروبي​ ​شارل ميشيل​ في أعقاب القمة التي استمرت يومين في ​بروكسل​ انه "كنا نعمل بشكل حثيث خلال الأيام والأسابيع الأخيرة من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية الأوروبية المستقبلية، لكن للأسف أكدنا اليوم أنه من المستحيل التوصل إلى هذا الاتفاق، وأكدنا أننا بحاجة إلى مزيد من الوقت".

وأشار رئيس المجلس الأوروبي إلى أن انسحاب ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​ زاد من صعوبة المباحثات حول الميزانية، حيث كان من الضروري إيجاد طريقة لسد "ثغرة" بحجم ما بين 60 و70 مليار يورو ناجمة عن "​بريكست​". وأوضح أنه كانت هناك خلافات جدية بشأن الأرصدة المالية و​الزراعة​ ومحاربة تغير المناخ و​الاقتصاد​ الرقمي و​الهجرة​ والأمن.