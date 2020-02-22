أعلنت ​الشرطة​ في العاصمة البريطانية لندن إنها "وجهت اتهامات لشاب عمره 29 ويدعى دانييل هوتون عاما في ​حادث طعن​ مؤذن بمسجد في بارك رود"، لافتة الى أنه "من المقرر أن يمثل داخل قفص الاتهام أمام ​محكمة​ ويستمنستر الابتدائية "، معربة عن اعتقادها ان "الحادث له صلة ب​الإرهاب​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة لندن توجه اتهامات لرجل في حادث طعن بمسجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.