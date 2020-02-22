سالفيني عن تسجيل اصابة بكورونا في ايطاليا: الضوابط لم تكن كافية

لفت وزير الداخلية الإيطالي السابق ​ماتيو سالفيني​ تعليقا على تسجيل أول حالة إصابة بعدوى ​فيروس كورونا​ سجلت في ​إيطاليا​، إلى أنّه "لا أريد المزيد من الجدال أو التفكير بقوارب ​المهاجرين​، بل أعتقد أنّ الضوابط على من يدخل ويغادر إيطاليا لم تكن كافية، من الواضح أن شيئا ما لم ينجح". وقال: "أنا لا ألومّ هذا أو ذاك، لكن من الضروري اتخاذ الإجراءات اللازمة على كل من يدخل الى إيطاليا على متن القارب أو بالطائرة بدءاً من الآن".

وشدد على انه "يجب عزل كل القادمين من بعض المناطق الحساسة لمدة 15 يومًا، على غرار ما تفعل الدول الأخرى".