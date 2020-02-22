جريحان في حادث التصادم على اوتوستراد انطلياس

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ بأن جريحين سقطا في حادث التصادم الذي وقع بين عدد من المركبات على اوتوستراد انطلياس بالاتجاهين، لافتة إلى ان عناصر من مفرزة سير الجديدة تعمل على المعالجة.

كما تم تحويل السير اول جسر انطلياس - المسلك الغربي الى محاذاة الجسر تمهيدا لرفع المركبات المتضررة