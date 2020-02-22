التلفزيون الايراني: إصابة مسؤول إيراني بفيروس كورونا المستجد

أعلن التلفزيون الإيراني، تأكيد إصابة مسؤول إيراني بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد المصابين بالمرض في البلاد إلى 19 بينهم 4 وفيات.
وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانو شجهانبور قال أمس الجمعة، إن إيران أكدت 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة بين مجموعة الحالات الجديدة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 4، وعدد المصابين إلى 18.
وأضاف شجهانبور في تصريح له، أن الحالات الجديدة تشمل سبعة تم تشخيصهم في مدينة قم وأربعة في طهران واثنين في جيلان، حسبما نقلت "رويترز".
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