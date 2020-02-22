التلفزيون الايراني: إصابة مسؤول إيراني بفيروس كورونا المستجد

أعلن التلفزيون ال​إيران​ي، تأكيد إصابة مسؤول إيراني ب​فيروس كورونا​ المستجد، ليرتفع بذلك عدد المصابين بالمرض في البلاد إلى 19 بينهم 4 ​وفيات​.

وكان المتحدث باسم ​وزارة الصحة​ الإيرانية كيانو شجهانبور قال أمس الجمعة، إن إيران أكدت 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة بين مجموعة الحالات ​الجديدة​، ما يرفع عدد الوفيات إلى 4، وعدد المصابين إلى 18.

وأضاف شجهانبور في تصريح له، أن الحالات الجديدة تشمل سبعة تم تشخيصهم في مدينة قم وأربعة في ​طهران​ واثنين في جيلان، حسبما نقلت "​رويترز​".