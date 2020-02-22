انخفاض في عدد الإصابات بكورونا في الصين وحصيلة الوفيات تبلغ 2.345

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بكين: أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية أن عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا المستجد في الصين وصلت السبت الى 109، ما يرفع الحصيلة الاجمالية الى 2,345 ضحية.

وتم تسجيل 397 إصابة جديدة بالفيروس في جميع أرجاء البلاد، أي أقل من الحالات الـ900 التي تم الإبلاغ عنها رسميا الجمعة، ليصل اجمالي عدد الاصابات الى نحو 76 ألف حالة.

يأتي الانخفاض في الإصابات الجديدة مع صدور أوامر إلى المسؤولين في مقاطعة هاوبي بمراجعة الأرقام لإزالة "الشك" حول البيانات.

تمت مراجعة عدد الإصابات الجديدة في 19 فبراير على مستوى البلاد لتصل إلى 820 حالة، مقارنة بـ394 حالة جرى الإبلاغ عنها سابقا، حسب ما ذكرت لجنة الصحة الوطنية السبت.

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كما إنها عدلت إجمالي الاصابات المؤكدة في 20 فبراير لترفعها بأكثر من 400 حالة، وليصل اجمالي عدد الاصابات الى 75,891.

وقرار تعديل السلطات المحلية للبيانات المتعلقة بمقاطعة هاوبي، مركز انتشار الوباء، هو الأحدث في سلسلة من التغييرات لطريقة إحصاء الإصابات، ما عقّد جهود تتبع انتشار المرض.

وفي الأسبوع الماضي أضاف مسؤولو الصحة في هاوبي الى قائمة المصابين أشخاصا تم تشخيص اصابتهم بالفيروس عن طريق تصوير الأشعة للرئة من دون فحوص مخبرية. لكن الخميس تراجع مسؤولو هاوبي عن هذا القرار وألغوا 279 حالة، ليعودوا ويضيفوها مجددا الجمعة الى قائمة الإصابات.