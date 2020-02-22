شكرا لقرائتكم خبر عن الاثنين المقبل.. خطط الدولة لتنمية حلايب وشلاتين أمام دفاع النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتح لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال اجتماعها المزمع عقده الاثنين المقبل، ملف متابعة خطط الدولة لتنمية المناطق الحدودية (حلايب، شلاتين)، والذى يأتى كأحد القضايا الهامة على أجندتها البرلمانية لدور الانعقاد الحالى (الخامس) من الفصل التشريعى الأول.

وكانت اللجنة قد تطرقت لملف تنمية المناطق الحدودية منذ دور الانعقاد الأول، لاسيما واتصالها بأبعاد الأمن القومى للبلاد، ومنها تنمية سيناء وحلايب وشلاتين من خلال بحث كافة القضايا المتعلقة بها والعمل علي تذليل العقبات التي تواجهها.

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وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى في تصريحات سابق،ة إن الدولة لم تهمل المناطق الحدودية، مستشهدا بأن إجمالى تكلفة خطط التنمية فى سيناء منذ عام 1982 بلغت 52 مليار جنيه.

وطالب عامر، بضرورة أن يكون هناك مشروعات صغيرة جاذبة بالمناطق الحدودية، لاسيما أن الدولة تفكر في التنمية السكانية في هذه المناطق وهذا لن يتأتى إلا بالاتجاه للتنمية الزراعية والاقتصادية أولاً وإنشاء مشروعات لجذب العمالة.