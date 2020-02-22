اليوم.. أغانى التراث الأرمينى فى حفل بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - (أ ش أ):
ينظم مركز الحرية للابداع بالإسكندرية، التابع لصندوق التنمية الثقافية، اليوم السبت، حفلا غنائيا بالتعاون مع الجالية الأرمنية، وذلك بمقر المركز وسط الإسكندرية.
يتضمن برنامج الحفل مجموعة من أغاني التراث الأرميني ومقتطفات من أوبرات عالمية، يقدمها الفنان الأرمينى نرسيس هاروتيونيان ، بمصاحبة عزف بيانو للفنانة الروسية إلينا باربا شوفا.
يذكر أن مركز الحرية للابداع هو أول مركز ثقافى مصري انشئ بالإسكندرية، ويهدف المركز إلى خدمة المجتمع السكندري وتشكيل وجدانه من خلال تقديم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، ويعد ملتقى للأدباء والمثقفين.
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