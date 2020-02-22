بالأسماء.. وفاة 4 شباب في حادث سير بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

لقي 4 أشخاص مصرعهم في حادث اصطدام دراجتين بخاريتين على طريق "كرم ورزوق" بمركز فارسكور، في وقت متأخر من مساء الجمعة، وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى المركزي.

ووقع حادث سير أدى إلى وفاة عزيز حاتم عارف البالغ من العمر 16 عاما، وسامي نادر، 17 عاما، ويوسف إبراهيم الشخيبي، 15 عاما ويحيى ناصر، 16 عاما، وأخطرت قوات الشرطة التي انتقلت إلى موقع البلاغ للتعرف على ملابساته وأسبابه.

وكشفت التحريات الأولية عن أن سبب الحادث السرعة الجنونية لسائقي الدراجتين، فضلا عن ضعف الإنارة على الطريق الذي أطلق عليه في وقت سابق "طريق الموت".

ونقلت سيارات الإسعاف الحالات إلى مشرحتي فارسكور المركزي ومستشفى طوارئ كفر سعد، وجرى تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة ومباشرة التحقيقات.