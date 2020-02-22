تشييع جثمان صياد لقى مصرعه غرقًا في الكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:
شيع أهالي مدينة برج البرلس في كفر الشيخ، الجمعة، جنازة أحمد خالد الخواجة، 24 سنة، صياد، والذي لقى مصرعه غرقا في مياه بحر الخليج العربي، بدولة الكويت.
وصل جثمان الصياد المتوفي، إلى مطار برج العرب، بمحافظة الإسكندرية، قادما من الكويت، عقب انتشال جثته من مياه بحر الخليج العربي، بعد 10 أيام من فقدان جثته في مياه البحر الخليجي.
وكانت خفر السواحل الكويتية، عثرت على جثة الصياد أحمد خالد الخواجة، أول أمس الخميس، بعد 10 أيام من غرقه في 10فبراير الجاري، في مياه بحر الخليج العربي، أثناء عمله على متن قارب صيد كويتي بمنطقة جون البحرية الكويتية، وفق بلاغ صيادون بوجود جثة طافية في مياه البحر الخليجي.
وكان الصياد المتوفي غرقًا في مياه بحر الخليج العربي بدولة الكويت، رحل للعمل صيادًا بمنطقة جون البحرية الكويتية، في شهر يناير الماضي، للعمل على متن قارب صيد هناك، ولقى مصرعه غرقًا في 10 فبراير الجاري، أثناء عمله على متن قارب صيد رفقة صياد آخر.
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