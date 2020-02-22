حدث ليلاً| الأوقاف: حماية السائح وأجب ديني ووطني.. ووفاة أول إيطالي بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي وكان أبرزها ما يلي:

وزير الأوقاف: حماية السائح وتأمينه وحسن معاملته واجب ديني ووطني

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن حماية السائح وتأمينه وحسن معاملته واجب ديني ووطني، مع ضرورة أن يسهم كل وطني شريف يتعامل مع السائحين في رسم الصورة الحضارية لبلده.

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بسبب وجبة قراميط.. إصابة ٥ أفراد من أسرة واحدة بالتسمم بالبحيرة

أصيب زوجان وأبنائها الثلاثة، بتسمم غذائي، إثر تناولهما وجبة قراميط معدة بالمنزل، بمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة.

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على التليفزيون المصري.. محمد رمضان ضيف "التاسعة" مع وائل الإبراشي

يستضيف برنامج التاسعة مع الإعلامي وائل الإبراشي، في أولى حلقاته، والذي يعرض على التليفزيون المصري، الفنان محمد رمضان،

ويتحدث رمضان عن رحلة صعوده، والازمات التي واجهها، ويجيب عن سؤال: "لماذا هو الأكثر جدلا"، ويتحدث عن أغانيه وحفلاته، وأزمته مع الطيار أشرف أبو اليسر، وغيرها.

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"استورد تقاويك بنفسك".. حملة لتخفيض أسعار تقاوي البطاطس وسط مخاوف من تكرار أزمة 2018

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دشنت الجمعية العامة لمنتجي البطاطس، مبادرة جديدة تحت مسمى "استورد تقاويك بنفسك"، وجدت مشاركة كبيرة من قبل المزارعين والفلاحين، وظهرت دعاوى مؤيدة للمبادرة، بعدما أعلن عدد من مزارعي البطاطس الامتناع عن زراعة المحصول العام المقبل.

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إيطاليا: وفاة رجل يشتبه في إصابته بفيروس كورونا

توفى رجل يشتبه في إصابته بفيروس كورونا الجديد، في منطقة فينيتو بشمال شرقي إيطاليا، وفقا لما ذكره الرئيس الإقليمي لوكا زايا لوكالة وكالة أنباء (انسا) الإيطالية.

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الصين تسجل نحو 400 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الصين 397 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" و109 حالات وفاة حتى صباح اليوم السبت، وفقًا للجنة الصحة الوطنية.

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واشنطن تنفذ تدريبًا عسكريًا سريًا على تبادل ضربات نووية مع موسكو

كشف مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون"، عن أن مارك إسبر وزير الدفاع شارك في تدريب عسكري سري في وقت سابق من هذا الأسبوع تم فيه تبادل ضربات نووية مع روسيا.

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