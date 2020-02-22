بيرني ساندرز يهاجم روسيا بعد تقارير عن محاولة موسكو دعم حملته الرئاسية

طالب الديموقراطي ​بيرني ساندرز​، الساعي للفوز بالترشّح عن حزبه للانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، ​روسيا​ بـ"الابتعاد" عن هذه الانتخابات بعد ورود ​تقارير​ تفيد بأن ​موسكو​ تتدخل في ​السباق الرئاسي​ لمصلحة متصدّر الانتخابات التمهيدية للديموقراطيين.

وكشف ساندرز للصحافيين أن مسؤولين أميركيين أبلغوه "قبل نحو شهر" بأن روسيا تبذل جهودا للتدخل في السباق الرئاسي المقرر في تشرين الثاني 2020.

والجمعة أوردت صحيفة "واشنطن بوست" أن المسؤولين الأميركيين أبلغوا ساندرز بأن موسكو تسعى لدعم حملته الرئاسية، علما أنه لم يتّضح شكل الدعم الذي تلقاه المرشّح الديموقراطي.

وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين أبلغوا أيضا الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بالتدخل الروسي.