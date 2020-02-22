كوريا الجنوبية تسجل 142 إصابة جديدة بـ"كورونا"

أعلنت ​كوريا الجنوبية​، عن تسجيل 142 حالة إصابة مؤكدة ب​فيروس كورونا​، ليصل العدد الإجمالي للمصابيين في البلاد إلى 346 حالة.

وفقا لمراكز السيطرة على ​الأمراض​ والوقاية منها في كوريا الجنوبية فإنه "من بين الحالات ​الجديدة​، تم نقل 91 حالة إلى ​مستشفى​ في مقاطعة تشونغدو، والتي صنفتها ​الحكومة​ باعتبارها واحدة من "مناطق الرعاية الخاصة".

وأعلنت ​السلطات الصينية​ عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد بنهاية الجمعة إلى 76 ألف 288 حالة، من بينهم 2345 حالة وفاة، مشيرة إلى شفاء 20 ألف و659 شخص بعد معالجتهم".

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 كانون الأول ​منظمة الصحة العالمية​ عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا المستجد" في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.