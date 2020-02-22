مقتل 120 "ارهابيا" في النيجر في عملية عسكرية

أعلنت وزارة الدفاع في النيجر في بيان أن عملية عسكرية مشتركة مع القوات الفرنسية في جنوب غرب البلاد أدت الى مصرع 120 "إرهابيا" ومصادرة سيارات ومعدات لصنع العبوات المتفجرة.
واوضح البيان انه بدءا من 20 شباط "تم تحييد 120 ارهابيا" في العملية في منطقة تيلابيري بالقرب من الحدود مع مالي وبوركينا فاسو، مضيفا أنه لم تسجل أي اصابات في صفوف الجنود النيجريين أو الفرنسيين.
وأشاد وزير الدفاع ايسوفو كاتامبي بـ"التعاون في المعركة ضد الإرهاب"، وفق البيان.
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