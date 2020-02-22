ايطاليا تسجل وفاة أول أوروبي جراء كورونا

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روما: أعلنت السلطات الصحية الايطالية الجمعة وفاة مسن ايطالي جراء اصابته بفيروس كورونا المستجد، ليكون أول أوروبي يلقى حتفه بهذا الفيروس، وذلك بعد ساعات على اغلاق 10 بلدات للاشتباه بوجود اصابات أخرى.

وأعلن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانسا وفاة ادريانو تريفيزان البالغ 78 عاما في المستشفى بعد أن كانت قد تأكدت إصابته سابقا بفيروس كورونا، وحيث تعافى قبل 10 ايام من مرض لا علافة له بالفيروس.

وادريانو العامل المتقاعد من منطقة فينيتو في شمال البلاد واحد من شخصين مصابين في المنطقة، في حين تم اكتشاف 15 إصابة أخرى في منطقة لومبارديا اتخذت السلطات اجراءات فورية لعزلها.

وقالت السلطات في بيان صحافي إن خمسة أطباء إضافة الى 10 اشخاص آخرين اصيبوا بالفيروس في لومبارديا بعد الاختلاط في نفس الحانة وضمن نفس حلقة الاصدقاء، اضافة الى وجود اصابتين في فينيتو.

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وطُلب من 500 ألف شخص ملازمة منازلهم في المناطق التي شهدت الاصابات، بينما أُلغيت جميع الانشطة والتجمعات في الأماكن العامة.

وقال رئيس الوزراء الايطالي جيوزيبي كونتي "كل شيء تحت السيطرة"، مشددا على ان الحكومة تحافظ "على مستوى عال من الوقاية".

وأدى الفيروس الشبيه بالسارس حتى الآن الى وفاة 2,200 شخص في الصين ونحو 12 شخصا في بلدان اخرى، حيث سجل انتشاره في 27 بلدا.