شكرا لقرائتكم خبر عن جرائم أردوغان.. الشرطة التركية تعتدى على أصدقاء طالب جامعة إسطنبول المنتحر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتدت قوات الشرطة التركية على أصدقاء طالب جامعة إسطنبول حاكان تاشدمير، الذي انتحر قبل أيام، أثناء تنظيمهم لوقفة احتجاجية، وتشاجر قوات الأمن مع الطلاب المحتجين وهاجموهم ولم يسمحوا لهم بالدخول إلى إحدى الكليات، ورفع الطلاب المحتجون لافتات كتب عليها "امنعوا الانتحار ولا تمنعوا الطلاب"
وشهدت مدينة إسطنبول واقعة انتحار لطالب جامعى بالفرقة الرابعة بكلية الإذاعة والتلفزيون، قسم السينما، بجامعة إسطنبول، ظل لفترة طويلة يبحث عن عمل من أجل سداد ديونه، إلا أنه لم يستطع إيجاد عمل، فأقدم على الانتحار.
أقدم طالب جامعي تركي في السنة النهائية، على الانتحار بسبب مشكلات مادية، حيث تبين أن الطالب كان يبحث عن عمل منذ فترة، وأعلن اتحاد الطلاب أن هاكان تاشدمير، الطالب بالسنة الرابعة في قسم الإذاعة والتلفزيون والسينما بجامعة إسطنبول انتحر، وأضاف الاتحاد في بيان أن هاكان كان يعاني من الديون وكان يبحث عن عمل.
وعلق طلاب بالقول، إن الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها حزب العدالة والتنمية الحاكم والضغوط الناجمة عنها تواصل تهديد حياة الأتراك وأنهم لن يسمحوا بهذا وسيستردون مستقبلهم.
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