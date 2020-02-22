الحكومة الألمانية: تعويضات عاجلة لذوي ضحايا هجوم هاناو الإرهابي

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وكالة الأنباء الألمانيةالسبت 2020/2/22 06:21 ص بتوقيت أبوظبي
موقع الهجوم الإرهابي
أعلن مفوض ضحايا الإرهاب في الحكومة الألمانية إدجار فرانكه، الجمعة، عن تقديم مساعدة مالية عاجلة للأقربين من ذوي ضحايا الهجوم الإرهابي في هاناو الذي استهدف حانتي "شيشة".
وقال فرانكه لشبكة التحرير الألمانية التي تضم عددا كبيرا من الصحف ووسائل الإعلام في عددها الصادر السبت "يمكن تقديم أموال من صندوق تعويضات الأحوال الصعبة خلال أسبوعين، حيث يحصل الأقربون من ذوي الضحايا وهم الزوج/الزوجة والأطفال والوالدان على 30 ألف يورو، والأخوة أو الأخوات على 15 ألفا".
وأضاف فرانكه أن هذا التعويض يمكن أن يخفف الألم المفزع لفقد أحد الأبوين أو أحد الأولاد، مضيفا القول "على الأقل فإن هذا يعد مساعدة لإنجاز الأمور الضرورية التي تعد مهمة في هذه اللحظات".
وأعلنت الشرطة الألمانية، في الساعات الأولى من صباح الخميس، مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة 5 آخرين، في عمليتي إطلاق نار بمدينة هاناو غربي البلاد.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن إطلاق النار وقع في مقهيين للنارجيلة في هاناو، التي تبعد عن فرانكفورت نحو 20 كلم.
وقال متحدّث باسم الشرطة إنه تم إطلاق "عملية مطاردة واسعة النطاق" لإلقاء القبض على من أطلق النار.
ونقلت صحيفة بيلد الألمانية "خاصة" عن شرطة المدينة "قتل ٨ أشخاص وأصيب ٥ بجروح خطيرة تهدد حياتهم، في إطلاق نار في حانتي "شيشة" (ما يعرف بشيشة بار)".
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