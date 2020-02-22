تحذيرات للمرشح الديمقراطي ساندرز بتدخل روسي لتعزيز حملته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية السيناتور بيرني ساندرز، الجمعة، أن مسؤولي أجهزة الاستخبارات أبلغوه الشهر الماضي بجهود روسية لتعزيز حملته الانتخابية.



ويأتي هذا الكشف بعد يوم من ذكر وسائل إعلام أمريكية أن أجهزة الاستخبارات تعتقد أن الكرملين يقوم بالفعل بحملة لتعزيز ترشيح الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، كما فعل في حملة الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وقال ساندرز للصحفيين أثناء توجهه إلى كاليفورنيا "أجهزة الاستخبارات تبلغنا أن روسيا تتدخل في هذه الحملة الآن في عام 2020.. وأقول للسيد (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين إنه إذا انتخبت رئيسا، ثق بي، لن تتدخل في الانتخابات الأمريكية".

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وعلق السيناتور ساندرز -من أقصى اليسار، والمرشح المتقدم على بقية مرشحي الحزب الديمقراطي الساعين إلى الفوز بترشيح الحزب لمواجهة ترامب- على هذه التطورات بعد وقت قصير من تناول صحيفة واشنطن بوست لها.

وقال إنه لم يكشف في وقت سابق عن هذه المعلومات، لأنه يحضر "العديد" من اجتماعات الإحاطة، والتي لا يكشف عنها للعامة.

وأشارت حملة ساندرز، في بيان، إلى أن بعض المحتوى الذي ينسب إلى أنصاره على الإنترنت ربما يكون مصدره روسيا.