عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ماكرون يطالب بعقد قمة في أقرب وقت حول سوريا

السبت 22 فبراير 2020

الخليج 365

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، بعقد قمة حول سوريا في أقرب وقت ممكن بهدف وقف المعارك في محافظة إدلب وتجنب أزمة إنسانية.



وقال ماكرون عقب قمة أوروبية في بروكسل بشأن موازنة الاتحاد "ينبغي علينا عقد اجتماع في أقرب وقت ممكن بمشاركة ألمانيا وروسيا وتركيا".

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وسبق لماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن أجريا اتصالين هاتفيين الخميس بالرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، تناولا خلالهما عقد القمة.

يشار إلى أنه في ديسمبر/كانون الأول بدأ الجيش السوري بدعم روسي هجوماً واسعاً في مناطق في إدلب وجوارها، لتطهيرها من الفصائل الإرهابية.

وتخضع إدلب لمناطق خفض التوتر التي تم التوافق عليها في حوار أستانة، لكن روسيا طالما أكدت أنها لا تعتبر التنظيمات الإرهابية في المنطقة مشمولة في الاتفاق.

ولم تلتزم أنقرة بالاتفاق الروسي-التركي حول إدلب السورية الذي تم توقيعه توقيعها في 17 سبتمبر/أيلول 2018، إذ تم تسجيل أكثر من ألف خرق، وقتل نتيجة ذلك 65 شخصا وأصيب أكثر من 200، فضلا عن انتشار الجماعات الإرهابية والعمليات الانتحارية والخطف.