142 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

سيول: أعلنت كوريا الجنوبية عن تسجيل 142 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد صباح السبت، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات على مستوى البلاد الى 346 حالة.
كما تم الإبلاغ عن حالة وفاة جديدة ليصل عدد الذين قضوا جراء الفيروس الى إثنين، وفق ما أفادت في بيان مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الكورية.
وقال البيان إن من بين الإصابات الجديدة 92 حالة مرتبطة بمستشفى وطائفة دينية في تشونغدو.
وأصيب بالفيروس أكثر من 150 شخصا ينتمون الى "كنيسة شينتشونجي ليسوع" في مدينة دايغو، حيث بدأ الأمر مع إصابة امرأة تبلغ 61 عاما بحمى في 10 شباط/فبراير، لكنها حضرت أربعة قداديس على الأقل في دايغو قبل تشخيص إصابتها بالفيروس.
وتشونغدو التي تقع على بعد 27 كيلومترا جنوب دايغو هي مسقط رأس لي مان-هي مؤسس كنيسة شينتشونجي.
وقال مسؤولون في المنطقة الجمعة أن جنازة أقيمت على مدى ثلاثة ايام لشقيقه قبل ثلاثة أسابيع في قاعة تملكها المستشفى، حيث تم تأكيد 92 إصابة صباح السبت.
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