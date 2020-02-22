وزير الأوقاف: حماية السائح وتأمينه وحسن معاملته واجب ديني ووطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن حماية السائح وتأمينه وحسن معاملته واجب ديني ووطني، مع ضرورة أن يسهم كل وطني شريف يتعامل مع السائحين في رسم الصورة الحضارية لبلده.

وأضاف وزير الأوقاف، في بيان له السبت، يجب أن يكون كل منا سفيرا لصورة بلده في الداخل والخارج، فالوطن لأبنائه جميعا وهو بهم جميعا.

ومن المقرر أن يعقد وزير الأوقاف، لقاء صباح اليوم السبت، بشرطة السياحة.