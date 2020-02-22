كوريا الجنوبية: تسجيل 142 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ): أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم السبت تسجيل 142 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 346 شخصًا.​

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