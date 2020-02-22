بسبب وجبة قراميط.. إصابة ٥ أفراد من أسرة واحدة بالتسمم بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:
أصيب زوجان وأبنائها الثلاثة، بتسمم غذائي، إثر تناولهما وجبة قراميط معدة بالمنزل، بمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة.
استقبل مستشفى الرحمانية المركزي كل من: "ياسر ع.ع"، ٤٠سنة، و"نبيلة ص.أ" ٣٨ سنة وأبنائها "جمال" ٦ سنوات، و"عبد الرحمن" ١٢ سنة، و"خلود" ١٤ سنة، مصابين بنزلة معوية وأعراضه تسمم غذائي.
بسؤال المصابين، أفادوا بتناول وجبة قراميط معدة بالمنزل، شعروا بعدها بآلام في البطن وقيء.
قدمت الاسعافات اللازمة للمصابين، مع وضعهم تحت الملاحظة، وتحرر المحضر اللازم.
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