​"استورد تقاويك بنفسك".. حملة لتخفيض أسعار تقاوي البطاطس وسط مخاوف من تكرار أزمة 2018

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

دشنت الجمعية العامة لمنتجي البطاطس، مبادرة جديدة تحت مسمى "استورد تقاويك بنفسك"، وجدت مشاركة كبيرة من قبل المزارعين والفلاحين، وظهرت دعاوى مؤيدة للمبادرة، بعدما أعلن عدد من مزارعي البطاطس الامتناع عن زراعة المحصول العام المقبل.

وقال المحاسب أحمد الشربيني، رئيس الجمعية التعاونية لمنتجي البطاطس، إن الهدف من المبادرة، تخفيف العبء على صغار المنتجين والفلاحين، مشيرًا إلى أن تكلفة التقاوي تمثل ثلث تكلفة الفدان الواحد من المحصول.

ويبلغ متوسط إنتاج مصر في العام 5 ملايين طن بطاطس، توزع كالآتي: "مليون طن للمصانع، مليون طن للتصدير، 3 ملايين للاستهلاك المحلي والتقاوي".

وأضاف الشربيني لـ"الخليج 365"، أنه التقى السيد القصير وزير الزراعة في اجتماع استمر لمدة 3 ساعات كاملة، وعرض على الوزير أهداف الجمعية، وهي الحد من سيطرة بعض المحتكرين على الأسواق، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار التقاوي على صغار المزراعين، بدون مبرر.

وتابع: "مزارعوا البطاطس يعانون من خسائر فادحة، بعدما حصلوا على التقاوي بسعر 30 ألف جنيه للطن فيما فوق"، محذرًا من تكرار أحداث 2018 التي تسببت في ارتفاع أسعار البطاطس لـ5 أضعاف عقب تعرض المزارعين لخسائر فادحة بسبب أسعار التقاوي.

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وأشار رئيس الجمعية، إلى أن الجمعية تعمل على إعادة الدور التعاوني المتكامل الذي كان مطبقًا قبل 30 عامًا، مستنكرًا دور وزارة الزراعة في السماح بمشاركة القطاع الخاص في لجنة استيراد تقاوي البطاطس.

وتدنت أسعار محصول البطاطس عام 2017 إلى أقل سعر في الـ20 عامًا الماضية، نتيجة إغراق السوق المصرية بالتقاوي المستوردة، وسمي هذا العام بـ"الأسود على منتجي البطاطس" حيث وصل سعر الطن إلى 600 جنيه، وفي نهاية العام تم بيع باقي المحصول لمزارع المواشي، ما أدى إلى تكبد المزارعين خسائر فادحة، وأغرق بعضهم في الديون.

"حكم بالإعدام".. بهذه الكلمات وصف محمد الجوهري، أحد مزارعي البطاطس في الشرقية ارتفاع سعر التقاوي، قائلًا: "قريبًا سنطعم البطاطس للماشية، لإن سعر بيع الكيلو يبلغ 1.30 جنيه، بينما تتجاوز تكلفة الكيلو جنيهان ونصف".

وأضاف الجوهري لـ"الخليج 365" أن الخسائر ستزداد مع حلول فصل الصيف الذي يشهد زيادة في الإنتاجية، وانخفاضًا في الأسعار، لافتًا إلى أن سعر طن التقاوي المستورد لا يزيد على 12 ألف جنيه، لكنه يصل إلى المستهلك بـ32 ألف جنيه.

وتتراوح أسعار تقاوي البطاطس المستوردة للموسم الزراعي الحالي، ما بين 17 ألف جنيه، حتى 20 ألف جنيه للطن الواحد، حيث سجل سعر طن "سبوتنا" من 17 ألف جنيه إلى 17 ألف و500 جنيه، والصنف "كارا" فرنساوي بسعر 20 ألف جنيه.