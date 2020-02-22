إيطاليا: وفاة رجل يشتبه في إصابته بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - روما - (د ب أ): توفى رجل يشتبه في إصابته بفيروس كورونا الجديد، في منطقة فينيتو بشمال شرقي إيطاليا، وفقا لما ذكره الرئيس الإقليمي لوكا زايا لوكالة وكالة أنباء (انسا) الإيطالية. وكان الرجل واحدا من بين اثنين من كبار السن المرضى في منطقة فينيتو، التي تضم فينيسيا، ولم يتم تأكيد إصابتهما رسميًا بعدوى المرض الفتاك.

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