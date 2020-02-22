اليوم.. إعادة محاكمة 35 متهما في "شغب جزيرة الوراق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، إعادة محاكمة 26 متهمًا لاتهامهم بتشكيل خلية إرهابية تستهدف رجال الأمن، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية، في القضية المعروفة بـ"خلية مدينة نصر" الإرهابية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، وعلي عمارة.

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وتبين من تحقيقات النيابة ارتباط المتهم طارق أبو العزم الضابط السابق بالقيادي بتنظيم القاعدة محمد جمال عبده وتأسيس خلية إرهابية تدعو لتكفير الحاكم وتدعو للخروج عليه ووجوب الجهاد ضد العاملين بالدولة بالقوة والعنف، وتمكنوا من تشكيل خلية بين أفرادها اعضاء من دول أخرى، وخططوا لارتكاب أعمال عدائية ضد المنشآت العامة.

المتهم الأول أعد برنامجا فكريا وعسكريا وحركيا؛ لتجهيز عناصر وتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية وإعداد العبوات الناسفة.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قضت في 23 أكتوبر من عام 2014، بأحكام ما بين السجن المؤبد والمشدد على المتهمين.